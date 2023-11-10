Нацбанк вдвічі зменшив строки повернення валюти для агроекспортерів

Національний банк зменшив - зі 180 до 90 календарних днів - граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів.

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №145 від 10 листопада, яка набуває чинності з 11 листопада, повідомляє пресслажба регулятора.

Нововведення стосується товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (насіння соняшнику), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова), 2306 (макуха), здійснених із 11 листопада 2023 року.

У Нацбанку нагадали, що граничні строки розрахунків для таких операцій, що здійснювалися з 5 квітня 2022 року, були встановлені на рівні 180 календарних днів.

"Відповідне рішення ухвалено за поданням Кабінету міністрів України... Воно покликано посилити дисципліну дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечити повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту товарів", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що через зловживання окремих зернотрейдерів уряд та НБУ розглядають можливість зменшення терміну повернення валютної виручки експортерами зі 180 до 90 днів.