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Теоретичний іспит на водійські права можна буде складати без навчання в автошколі
19:54 10.11.2023 |
Кабінет Міністрів затвердив порядок, який дозволяє українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію", - зазначив він.
Міністр додав, що такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року.
Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Згодом така послуга буде доступна і в ЦНАПах.
Крім цього, ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.
Зміни набудуть чинності після оприлюднення відповідного документу
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