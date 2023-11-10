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АНАЛІТИКА

Теоретичний іспит на водійські права можна буде складати без навчання в автошколі

19:54 10.11.2023 |

Україна

 

Кабінет Міністрів затвердив порядок, який дозволяє українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію", - зазначив він.

Міністр додав, що такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року.

Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Згодом така послуга буде доступна і в ЦНАПах.

Крім цього, ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.

Зміни набудуть чинності після оприлюднення відповідного документу
За матеріалами: Економічна правда
 

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