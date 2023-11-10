Українські сили уразили десантні катери в Криму

Українські військові в ніч на 10 листопада уразили два російські швидкісні десантні катери в селищі Чорноморське в анексованому Росією Криму. Про це повідомили українські видання "Укрінформ" та "Суспільне" з посиланням на дані Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. Згодом у ГУР розкрили деталі нічної операції.

Зокрема, під ударом опинилися катери проєкту 11770 ( класу "Серна"). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82, зазначили у розвідці. В ГУР наголошують: десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Війська РФ, за даними розвідки, використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

"Малі десантні катери класу "Серна" держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі, - наголошують в ГУР МО - А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах".





В МО РФ вкотре заявили про нібито успішне відбиття атаки

Зранку Telegram-канал "Крымський ветер" повідомив, що у Чорноморському лунали вибухи і є руйнування у військовій казармі, а у морі почали працювати водолази. Водночас у міноборони РФ у ранковому зведенні заявили, що уночі нібито збили два дрони над територією Криму і ще один - над Тульською областю РФ.

Нагадаємо, напередодні в міноборони РФ заявили, що поблизу узбережжя Криму над акваторією Чорного моря нібито була збита українська протикорабельна ракета "Нептун".

За останній час Збройні сили України вразили низку військових цілей РФ у Криму і біля його узбережжя. З використанням дронів і ракет уразили аеропорт і знищили російські системи протиповітряної оборони. Останній удар, про який відомо, - ураження корабля на суднобудівному заводі за допомогою британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.