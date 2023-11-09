Рада збільшила видатки на зарплати депутатів

Верховна Рада затвердила свій кошторис на 2024 рік, який передбачає збільшення видатків на зарплати депутатів.

Відповідну постанову №10222 на засіданні у четвер підтримали 263 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документ передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради наступного року на загальну суму 2,95 млрд грн, це на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на поточний рік.

Збільшення видатків у парламенті пояснюють зокрема тим, що виплати народним депутатам залежать від розміру прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2024 року зросте до 3 028 грн (у поточному бюджетному періоді він становить 2 684 грн).

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності планується спрямувати 1,41 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 945,77 млн грн, ще 424,36 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів. На 2023 рік на виплати депутатам передбачалось витратити 840 млн грн.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту передбачено 1,13 млрд грн, у тому числі 1,01 млрд грн - на оплату праці.

При цьому за окремою бюджетною програмою на висвітлення діяльності Верховної Ради для телеканалу "Рада" та газети "Голос України" передбачено 198,3 млн грн. У тому числі 169,18 млн грн виділять саме телеканалу "Рада", що відповідає рівню 2023 року.

Як повідомлялось, кошторис Верховної Ради на 2023 рік передбачає видатки у розмірі 2,62 мільярда гривень. З них на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради планується спрямувати 1,27 млрд грн. На Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту передбачено 1,28 млрд грн.

Кошторис Верховної Ради України на 2022 рік передбачав збільшення видатків на утримання парламенту до 2,69 млрд грн.