Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції

Рух суден до портів Великої Одеси по коридору, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри удар росіянами 8 листопада протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну в одному з портів.

Про це повідомляє Мінвідновлення України.

Станом на 9 листопада, 6 суден з 231 тис тонн агропродукції на борту вийшли з портів Великої Одеси та рухаються у напрямку Босфору.

Ще 5 суден очікують на захід до портів під завантаження.

"Рух коридором не припинявся попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру", - наголосили в міністерстві.

Зазначається, що з 8 серпня 2023 року 91 судно експортувало 3,3 млн тонн агро- та метало- продукції, 116 суден зайшли під завантаження до портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб протистояти атакам країни-агресора на портову інфраструктуру. Світ вже зрозумів, що для країни-агресора не існує принципів міжнародного права і ми вдячні партнерам за підтримку засобами ППО", - наголошується в повідомленні.