Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок».

Відповідний законопроєкт №10016-д у другому читанні підтримав 231 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Він зауважив, що до другого читання у законопроєк внесли дві суттєві зміни:

* строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня;

* мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

"Прийняття законопроекту це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу. Зараз текст має бути прийнятий партнерами... Якщо буде прийнято сьогодні бюджет-2024, то думаю можна сказати що ми виконали всі вимоги і можемо очікувати staff-level agreement на рівні Україна-МВФ", - додав Железняк.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 17 жовтня. Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

* мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

* мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

* річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про повернення довоєнних податків - це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк. Згодом з'ясувалося, що перед голосуванням за прийняття законопроєкту №8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважував, що не впевнений, що внесені поправки відповідають зобов'язанням України перед МВФ, але Шурма нібито обіцяв "вирішити це питання".

Однак погодити зміни з МВФ Офісу президента не вдалось і Кабінет міністрів 5 вересня схвалив проєкт окремого закону про скасування мораторію на проведення податкових перевірок, який мав би запрацювати з 1 жовтня 2023 року. Однак Верховна Рада не встигла його ухвалити у вказаний строк.