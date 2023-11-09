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Росіяни влучили в цивільне судно, яке мало експортувати руду в Китай
23:53 08.11.2023 |
Ввечері 8 листопада росіяни завдали удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П внапрямку одного з портів Одещини та влучили в цивільне судно під прапором Ліберії, загинув лоцман.
Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".
Ракету було випущено з ворожого літака тактичної авіації в Чорному морі, судно на момент влучання заходило в порт.
Внаслідок загинув лоцман - громадянин України, отримав поранення працівник порту та 3 члени екіпажу - громадяни Філліпін, одного з них ушпиталили.
Віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури повідомив, що уражене судно мало перевозити залізну руду до Китаю.
Нагадуємо, Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.
Пізніше Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Новим коридором вдалось експортувати не лише зерно, а й іншу продукцію, зокрема металургійну.
Також Україна передбачила механізм компенсацій для власників суден у випадку завдання шкоди з боку РФ - Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок агресії РФ затверджений постановою Кабміну №548.
Це перший випадок, коли судновласник, ймовірно, матиме право скористатися ним та та подати на компенсацію завданих збитків.
Також варто зазначити, що робота коридору в Чорному морі може опинитись під загрозою, адже це перший випадок, коли Росія атакувала цивільне судно, яке рухалось до українських портів.
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