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Міністр транспорту США оголосив про призначення радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві
20:19 08.11.2023 |
США призначать спеціального радника з питань інфраструктури, який працюватиме в Києві.
Про це міністр транспорту США Піт Буттіджедж повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) за підсумками свого візиту до Києва.
"Сьогодні я в Києві, щоб відповісти на запит про розміщення тут радника з інфраструктури. Цей радник перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєкту в рамках зусиль з відновлення країни", - написав міністр.
Під час візиту до України він вже зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє пресслужба українського уряду.
Згідно із повідомленням, посадовці обговорили залучення американського бізнесу до проектів відбудови.
"Перспективним напрямком для росту української економіки може стати будівництво інфраструктурних об'єктів. Ще один ключовий напрямок - логістика. Працюємо над розширенням експортних можливостей. Очікуємо також на зацікавленість американського бізнесу в інвестиціях у цю галузь", - сказав Шмигаль.
Він додав, Україна спільно з партнерами також працює над страхуванням воєнних ризиків.
Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповідав, що США планують виділити майже $700 млн на модернізацію українських портів, залізниці та пунктів пропуску.
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