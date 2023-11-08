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Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
Верховна Рада схвалила у повторному другому читанні законопроєкт №10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.
Ухвалення відповідного законопроєкту підтримали 253 нардепи, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Ціна питання в цьому і наступному році для загального бюджету від законопроєкту №10037 становить: 214,7 млрд грн на військові видатки", - зазначив він.
Відповідно до проєкту закона, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Держспецзв'язку на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).
Також доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони.
Водночас з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях:
* 45% - Держспецзв'язку на дрони (прогноз понад 43 млрд грн);
* 45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (понад 43 млрд грн);
* 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).
Наприкінці вересня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №10037 у першому читанні. Однак 17 жовтня парламент не зміг ухвалити відповідну законодавчу ініціативу в другому читанні. За ухвалення проголосували 223 народні депутати з 226 мінімально необхідних. Парламентарі відправили проєкт закону на повторне друге читання.
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