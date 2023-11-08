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АНАЛІТИКА

У Конгресі США схвалили передачу Україні активів рф

 

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США більшістю голосів підтримав двопартійний та двопалатний законопроєкт про використання заморожених активів рф для допомоги Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні, а також для інших цілей, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи російської федерації", - йдеться в документі.

За словами конгресмена-республіканця Майкла Маккола, який вніс відповідний документ на розгляд, цей законопроєкт вимагає від адміністрації Байдена передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора.

"Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Настав час, щоб росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала", - зазначив Маккол.

Відповідний законопроєкт передбачає, що держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності законом, якщо його буде ухвалено, має надати відповідним комітетам Конгресу "оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги".

У документі йдеться, що конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а "у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів переходять до уряду Сполучених Штатів".

Маккол під час слухань у Конгресі зазначив, що його законопроєкт також унеможливлює повернення цих активів до рф, поки вона не виплатить компенсацію Україні.
Ключові теги: США
 

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