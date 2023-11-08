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США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі
08:50 08.11.2023 |
Державний департамент США з розумінням ставиться до слів президента України Володимира Зеленського про те, що війна - не кращий час для проведення виборів.
Як пише "Європейська правда", про це заявив представник Держдепу Ведант Патель.
"Я думаю, що важливо пам'ятати, що Україна опинилася в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Україна та її народ борються за виживання", - заявив він.
Патель також нагадав, що майже 20 відсотків території України окуповані, а десятки мільйонів українськиї громадян є переміщеними особами, багато з яких опинилися за межами країни як біженці.
"Росія продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні. Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов'язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження демократії у воєнний час", - зазначив Патель.
Раніше повідомлялося, що Держдеп спростував повідомлення у ЗМІ про нібито обговорення американської та європейської сторони з Україною початку "мирних" переговорів із Росією.
Минулого тижня телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ. За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.
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