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Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів
17:31 07.11.2023 |
Глави Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки закликали Конгрес виділити 11,8 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.
Про це сказано у заяві чиновників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду та прозорості та підкріплюється значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів з G7 та Міжнародного валютного фонду", - підкреслили у листі лідерам Конгресу міністр фінансів Джаннет Йеллен, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.
Що передувало
Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.
При цьому президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання 106 млрд доларів. Частину з них хочуть направити на фінансування передачі озброєння Україні. Також у пакеті передбачено допомогу Ізраїлю та захист південного кордону США.
Відповідний законопроект поки що так і не розглянули конгресмени. Наразі республіканці в Сенаті висунули свої умови для підтримки ініціативи. Вони хочуть змін у міграційній політиці.
Варто зауважити, що останній пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів США виділили 3 листопада.
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