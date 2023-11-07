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АНАЛІТИКА

Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів

 

Глави Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки закликали Конгрес виділити 11,8 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Про це сказано у заяві чиновників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду та прозорості та підкріплюється значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів з G7 та Міжнародного валютного фонду", - підкреслили у листі лідерам Конгресу міністр фінансів Джаннет Йеллен, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

При цьому президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання 106 млрд доларів. Частину з них хочуть направити на фінансування передачі озброєння Україні. Також у пакеті передбачено допомогу Ізраїлю та захист південного кордону США.

Відповідний законопроект поки що так і не розглянули конгресмени. Наразі республіканці в Сенаті висунули свої умови для підтримки ініціативи. Вони хочуть змін у міграційній політиці.

Варто зауважити, що останній пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів США виділили 3 листопада.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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