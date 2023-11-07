Безугла заявила, що просила Залужного не захищати дисертацію в університеті Ківалова

Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що просила Головнокомандуючого Збройних Сил Валерія Залужного не захищати дисертацію в Національному університеті "Одеська юридична академія", президентом якого є колішній депутат Сергій Ківалов.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Відео на тему:





"... І тут уже в процесі дізнаюсь, що Залужний пише в нього (Ківалова) дисертацію:( Сказала в особистій комунікації, що це нонсенс. Наполягала. Мовчала публічно. Знову переконувала. Але мої застереження не тільки проігнорували, але зараз вже офіційно на сайті інформація, що планується захист найближчим часом!" - написала Безугла.

За її словами, захист Валерія Федоровича планується на тему боротьби з "ухилянтами".

"Дисертація у Ківалова писалась саме під час повномасштабного вторгнення, всі наукові статті 2022-2023. Коли на це був час? Чому у нього???? Який має нагороди від Путіна і Медведєва, зокрема, Медаль Пушкіна за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Він не відмовився від жодної нагороди", - обурена депутатка.

Безугла повідомила, що подала звернення в Службу безпеки України на Сергія Ківалова, якого вважає колаборантом, ще до того як дізналася про дисертацію Залужного.

Як повідомляли Українські Новини, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пише десертацію в Національному університеті "Одеська юридична академія", де президентом є екснардеп Сергій Ківалов.