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Трамп відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського через «конфлікт інтересів»
22:35 06.11.2023 |
Колишній президент США Дональд Трамп вирішив не приймати запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, аби самостійно переконатись у неможливості "домовитись" про швидке завершення війни з Росією.
Такий коментар Трамп надав американському телеканалу Newsmax, повідомляє "Європейська правда".
"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів", - таким є повний коментар експрезидента США.
В інтерв'ю телеканалу NBC, яке транслювалось напередодні, Зеленський запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.
У давнішому інтерв'ю Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв'язаної Росією війни.
Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.
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