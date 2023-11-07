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АНАЛІТИКА

Вибори в Україні не на часі - Зеленський

22:27 06.11.2023 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні "не на часі".

"Я вважаю, що нині вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці і далі працювати тільки в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Моє особисте ставлення і заклик так само, як і 24 лютого, - дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про свободу України, яка здобувається зараз у боях заради України", - заявив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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