Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії

Більшість членів Комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) очікують зниження облікової ставки до 15% річних до кінця 2023 року з нинішніх 16%, проте кілька їхніх колег убачають потенціал для зниження до 14%, такі підсумки дискусії КМП від 26 жовтня опублікував центробанк у понеділок.

"Усі члени КМП убачать можливість додаткового пом'якшення відсоткової політики за умови успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму і відсутності помітного погіршення балансу ризиків", - ідеться в повідомленні на сайті НБУ.

Уточнено, що разом зі зниженням облікової ставки всі члени комітету очікують відповідне коригування інших ставок Нацбанку за операціями з банками.

Зазначається, що загалом учасники дискусії зійшлися на тому, що простір для пом'якшення відсоткової політики у 2024 році наразі видається обмеженим з огляду на плани з валютної лібералізації та очікуване прискорення інфляції наступного року.

"На їхню думку, достатня привабливість гривневих інструментів залишатиметься однією з найважливіших передумов збереження стійкості валютного ринку. Для цього НБУ утримуватиме досить високі ставки і за операціями з банками", - йдеться в повідомленні.

Проте кілька членів КМП припустили, що регулятор може переглянути прогноз облікової ставки в новому прогнозному циклі в січні, в разі позитивних змін у балансі ризиків для курсової стійкості та цінової динаміки.

Зазначається, що підставою для цього може бути поліпшення ритмічності надходження міжнародної допомоги, більш позитивні очікування і більша, ніж прогнозується зараз, збалансованість валютного ринку.

"Такий розвиток подій надасть змогу рухатися в бік подальшого зниження процентних ставок", - констатував центробанк.

Як повідомлялося, Нацбанк з 27 жовтня несподівано для ринку вирішив знизити облікову ставку одразу на 4 п.п. - до 16% річних, тоді як переважна частина гравців ринку очікували зниження на 2 п.п. - до 18%. Водночас НБУ зберіг "робочі" ставки за ДС овернайт і на 3 місяці та кредитами рефінансування відповідно на рівні 16%, 20% і 22%.

В оновленому прогнозі динаміки облікової ставки після її зниження до 15% за підсумками засідання КМП у середині грудня цього року наступне зниження ще на 1 п.п. передбачається лише ближче до кінця першого кварталу 2025 року.