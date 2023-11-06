Фінансові новини
- |
- 06.11.23
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
13:18 06.11.2023 |
Більшість членів Комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) очікують зниження облікової ставки до 15% річних до кінця 2023 року з нинішніх 16%, проте кілька їхніх колег убачають потенціал для зниження до 14%, такі підсумки дискусії КМП від 26 жовтня опублікував центробанк у понеділок.
"Усі члени КМП убачать можливість додаткового пом'якшення відсоткової політики за умови успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму і відсутності помітного погіршення балансу ризиків", - ідеться в повідомленні на сайті НБУ.
Уточнено, що разом зі зниженням облікової ставки всі члени комітету очікують відповідне коригування інших ставок Нацбанку за операціями з банками.
Зазначається, що загалом учасники дискусії зійшлися на тому, що простір для пом'якшення відсоткової політики у 2024 році наразі видається обмеженим з огляду на плани з валютної лібералізації та очікуване прискорення інфляції наступного року.
"На їхню думку, достатня привабливість гривневих інструментів залишатиметься однією з найважливіших передумов збереження стійкості валютного ринку. Для цього НБУ утримуватиме досить високі ставки і за операціями з банками", - йдеться в повідомленні.
Проте кілька членів КМП припустили, що регулятор може переглянути прогноз облікової ставки в новому прогнозному циклі в січні, в разі позитивних змін у балансі ризиків для курсової стійкості та цінової динаміки.
Зазначається, що підставою для цього може бути поліпшення ритмічності надходження міжнародної допомоги, більш позитивні очікування і більша, ніж прогнозується зараз, збалансованість валютного ринку.
"Такий розвиток подій надасть змогу рухатися в бік подальшого зниження процентних ставок", - констатував центробанк.
Як повідомлялося, Нацбанк з 27 жовтня несподівано для ринку вирішив знизити облікову ставку одразу на 4 п.п. - до 16% річних, тоді як переважна частина гравців ринку очікували зниження на 2 п.п. - до 18%. Водночас НБУ зберіг "робочі" ставки за ДС овернайт і на 3 місяці та кредитами рефінансування відповідно на рівні 16%, 20% і 22%.
В оновленому прогнозі динаміки облікової ставки після її зниження до 15% за підсумками засідання КМП у середині грудня цього року наступне зниження ще на 1 п.п. передбачається лише ближче до кінця першого кварталу 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
ТОП-НОВИНИ
|Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову
|Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
|У Байдена кажуть, що через Конгрес змушені надсилати Україні менші пакети допомоги
|США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Інтерв'ю Залужного спонукає партнерів до перегляду військової допомоги Україні, - Politico
|Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
|Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю окремо від України
|Посол США: Ми не зафіксували випадків розкрадання військової допомоги в Україні
|БТРи, дрони і радари для ППО. Німеччина передала Україні новий військовий пакет
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
Бізнес
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером