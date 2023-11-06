Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'яти років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Як ідеться в повідомленні Міноборони, головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб Збройних Сил України в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Очікувані результати:

* ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

* в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

* людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

* удосконалена електронна система військового обліку;

* автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

* розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

* ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

* вдосконалене психологічне забезпечення;

* нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

* належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.