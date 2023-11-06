Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову

08:27 06.11.2023 |

Політика, Україна

 

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'яти років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Як ідеться в повідомленні Міноборони, головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб Збройних Сил України в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Очікувані результати:

* ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

* в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

* людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

* удосконалена електронна система військового обліку;

* автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

* розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

* ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

* вдосконалене психологічне забезпечення;

* нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

* належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1705
  0,0954
 0,26
EUR
 1
 38,7278
  0,0575
 0,15

Курс обміну валют на 03.11.23, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на 03.11.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес