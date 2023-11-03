Інтерв'ю Залужного спонукає партнерів до перегляду військової допомоги Україні, - Politico

Заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного підігрівають дебати про підтримку України в США. Конгрес Сполучених Штатів на чолі з Майком Джонсоном були шоковані відвертістю головкома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, нещодавнє інтерв'ю очільника Збройних сил України суттєво вплинуло на подальші плани США щодо підтримки Києва в боротьбі з російською агресією.

Відвертість Залужного спонукала республіканців у Конгресі переглянути питання щодо поставок Києву великої кількості зброї.

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Видання стверджує, що коментарі головнокомандувача ЗСУ є приводом для перегляду американської підтримки Києва в ключі - "стільки, скільки буде необхідно".

"І це може зробити важкий підйом України проти агресії Росії та в залах Конгресу ще крутішим", - стверджують в Politico.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі, який скептично ставиться до збільшення допомоги Києву, заявив, що відвертість Залужного "пробила велику діру в політиці адміністрації США щодо України". За словами Хоулі, їхня позиція полягає в тому, що крім військового аспекту Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну фінансово й в усіх інших напрямках, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.

"Це, природно, викликає запитання: яка саме наша стратегія щодо кінцевої мети? Який тут план? Я не думаю, що у них є план", - сказав він.

Сенатор-демократ Бен Кардін, який також є очільником комітету у закордонних справах Сенату США, повідомив про те, що оцінка Залужного "збігається з тим, що нам повідомляли".

"Була надія, що вони досягнуть більших успіхів", - продовжив він, сподіваючись, що Україна зможе утримати те, що вона звільнила від окупації Росії за підтримки США.

"Сенат, швидше за все, схвалить збільшення допомоги Україні, що є частиною запиту президента США Джо Байдена на 106 мільярдів доларів, який включає підтримку Ізраїлю і Тайваню, а також більше ресурсів для посилення безпеки південного кордону з Мексикою", - йдеться в повідомленні.

Однак, при цьому, новому спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати більш скептично налаштованих колег.

Нещодавно він заявив республіканцям у Сенаті, що виступає за надання Україні більшої кількості зброї, але стверджує, що міг переконати законодавців схвалити ці поставки лише окремо від пакета допомоги Ізраїлю.

"Заява Залужного, схоже, спрямована на те, щоб вплинути на дебати в американському Конгресі. Генерал, як і президент України Володимир Зеленський, наголошували на необхідності більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності та артилерії, щоб прорвати російську оборону", - підсумувало видання.