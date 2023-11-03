Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро, що включатиме боєприпаси.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну, повідомляє Укрінформ із посиланням на Het Parool.

"Їм (українцям - ред.) потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги", - сказала вона.

Міністр зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн. З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн - на боєприпаси для танків.

Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки це необхідно", запевнила Оллонгрен.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен і вручив їй орден князя Ярослава Мудрого III ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.