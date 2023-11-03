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Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
13:52 03.11.2023 |
Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро, що включатиме боєприпаси.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну, повідомляє Укрінформ із посиланням на Het Parool.
"Їм (українцям - ред.) потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги", - сказала вона.
Міністр зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн. З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн - на боєприпаси для танків.
Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки це необхідно", запевнила Оллонгрен.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен і вручив їй орден князя Ярослава Мудрого III ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.
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