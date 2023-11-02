БТРи, дрони і радари для ППО. Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

* 12 бронетранспортерів (назва невідома);

* 7 розвіддронів Primoco ONE;

* 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

* 5 надводних дронів;

* 10 тисяч безпекових окулярів;

* 32 термінали для супутникового зв'язку;

* PCB-принтер (3D);

* 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

* 12 вантажівок типу MAN TGS.

Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.

Крім того, Німеччина пообіцяла у майбутньому передати 25 танків Leopard 1 A5 (проєкт, що фінансується спільно з Данією).