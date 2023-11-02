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БТРи, дрони і радари для ППО. Німеччина передала Україні новий військовий пакет
17:00 02.11.2023 |
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
* 12 бронетранспортерів (назва невідома);
* 7 розвіддронів Primoco ONE;
* 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
* 5 надводних дронів;
* 10 тисяч безпекових окулярів;
* 32 термінали для супутникового зв'язку;
* PCB-принтер (3D);
* 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
* 12 вантажівок типу MAN TGS.
Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.
Крім того, Німеччина пообіцяла у майбутньому передати 25 танків Leopard 1 A5 (проєкт, що фінансується спільно з Данією).
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