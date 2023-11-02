Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьовану редакцію законопроєкту №10016-л про відновлення податкових перевірок для розгляду у другому читанні.

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, у законопроєкті перед голосуванням врахували лише дві суттєві поправки:

* строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня;

* мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

"Прийняття законопроекту це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення рішення по траншу. Зараз цей текст має бути прийнятий партнерами", - зазначив Железняк.

Він нагадав, що мораторій на проведення перевірок скасовується тільки для тих субʼєктів, які підпадають під певні критерії.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 17 жовтня. Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

* мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

* мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

* річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про повернення довоєнних податків - це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк. Згодом з'ясувалося, що перед голосуванням за прийняття законопроєкту №8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважував, що не впевнений, що внесені поправки відповідають зобов'язанням України перед МВФ, але Шурма нібито обіцяв "вирішити це питання".

Однак погодити зміни з МВФ Офісу президента не вдалось і Кабінет міністрів 5 вересня схвалив проєкт окремого закону про скасування мораторію на проведення податкових перевірок, який мав би запрацювати з 1 жовтня 2023 року. Однак Верховна Рада не встигла його ухвалити у вказаний строк.