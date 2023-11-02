Сеанс самовикриття. Чому Банковій не сподобався журнал Time із Зеленським на обкладинці

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Піар-акція провалилася. І річ тут не в якихось дрібних деталях. Провал вийшов концептуальний.

Американський журнал Time п'ять разів виносив на свою обкладинку великі статті про Володимира Зеленського. Усі п'ять разів автором матеріалів був Саймон Шустер. Він писав їх за результатами своїх поїздок до Києва, під час яких мав нагоду поговорити і з самим Зеленським, і з людьми з Офісу президента на Банковій.

* 16 грудня 2019 р. обкладинка із портретом Зеленського. "Людина посередині. Президент України Володимир Зеленський про те, що застряг між Путіним та Трампом".

* 14 березня 2022 р. обкладинка з прапором України та цитатою українською мовою: "Життя переможе смерть, а світ - темряву". Підпис: "Володимир Зеленський та герої України".

* 9 травня 2022 р. обкладинка з портретом Зеленського. "Як керує Зеленський. Усередині будівлі з президентом та його командою".

* 26 грудня 2022 р. обкладинка з композицією, в центрі якої - Зеленський. "Людина року. Володимир Зеленський та дух України".

* 20 жовтня 2023 р. обкладинка з цитатою " Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто " (останнє слово "Ніхто" - величезними літерами) посередині та фігурою Зеленського внизу. "Це триває приблизно два роки. РФ досі контролює п'яту частину українських територій. Десятки тисяч убитих. Глобальна підтримка спадає. Самотня боротьба Володимира Зеленського", - йдеться на обкладинці.

Перші чотири статті були позитивними для Зеленського чи навіть хвалебними. 23 серпня 2022 р. кореспондент журналу Time Саймон Шустер указом президента України №595 нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

На Банковій очікували, що п'ята стаття також буде позитивною. Щойно вона з'явилася на сайті журналу, керівник ОП Андрій Єрмак написав у своєму ТГ-каналі: "Дуже важливий репортаж. Рекомендую читати всім". Але за 10 хвилин видалив пост.

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Сенс слова "ніхто"

Піар-акція "Зеленський на обкладинці Time" була розрахована не лише на зовнішнього споживача, а й на внутрішнього. Для того і знадобилася фраза "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я". Під словом "ніхто" малося на увазі "ніхто із західних лідерів". А сама стаття мала стати доказом того, що Зеленський намагається утримати фокус уваги Заходу на війні України проти російських окупантів.

Але піар-акція провалилася. І річ тут не в якихось дрібних деталях. Провал вийшов концептуальний.

Стаття надала слову "ніхто" зовсім іншого змісту - не "ніхто із західних лідерів", а "ніхто в офісі Зеленського". Репортаж Саймона Шустера - про стіну нерозуміння між Зеленським та його найближчим оточенням.

"Незважаючи на недавні невдачі на полі бою, він [Зеленський] не має наміру відмовлятися від бойових дій або вимагати якогось миру. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією закріпилася у формі, яка турбує деяких з його радників. Вона непохитна, межує з месіанством. "Він обманює себе, - з розчаруванням каже мені один із його найближчих помічників. - Ми не маємо варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй сказати йому це". Упертість Зеленського, як кажуть деякі з його помічників, зашкодила зусиллям їхньої команди розробити нову стратегію, нове послання", - розповів кореспондент Time.

Дуже нервово відреагував на це секретар РНБО Олексій Данілов, який давно в поганих стосунках з ОП. В ефірі "УП live" він заявив, що необхідно викрити анонімів з Офісу президента, які не вірять у перемогу України. "У мене ця анонімність викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права перебувати біля нашого президента. Ця анонімна підкилимність завдає величезної шкоди насамперед нашій країні, - наголосив секретар РНБО. - Я думаю, що наші органи повинні дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять у нашу перемогу, а перебувають поруч із президентом".

Не дивно, що статті в Time зраділи кремлівські пропагандисти. І вона, напевно, буде використана тими силами на Заході, які негативно чи скептично ставляться до продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Звісно, можна звалити всю провину на журнал та його кореспондента. Але навряд чи Саймон Шустер вигадав цитати своїх анонімних співрозмовників на Банковій.

Більше того, ці співрозмовники мали розуміти, що їхні одкровення можуть опинитися на сторінках Time. Якби Зеленський та його офіс були згуртованою командою, то співробітники ОП розповідали б американському журналісту off the record (не під запис), що Україна готує ворогові вкрай неприємні сюрпризи. Тобто їхнє завдання було навести ті аргументи, які не міг офіційно озвучувати президент.

А натомість вони виплеснули на західну аудиторію свої сумніви у перемозі України. Це точно не допоможе нам отримати більше грошей та зброї.

Самовикриття Банкової

Аналогічна картина вийшла із питанням про корупцію. Після корупційних скандалів, розповідає Шустер, президент дав своїм співробітникам суворі вказівки не давати приводів звинуватити їх у збагаченні. "Нічого не купуйте. Не беріть відпусток. Просто сидіть за столом і мовчки працюйте", - описав ці директиви один із співробітників. "Я припускав, - каже американський журналіст, - що чиновники в Україні подумають двічі, перш ніж брати хабар або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав це одному з провідних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон, щоб він міг говорити вільніше. "Саймон, ти помиляєшся. Люди крадуть так, ніби завтра не настане", - сказав він".

Ця розповідь вже працює проти України. Про одкровення анонімного радника Зеленського розповів американський телеканал Fox News. Знову ж таки, це точно не допоможе нам зберегти західну підтримку.

Тут жорстко конкурують одна з одною дві версії: чи то на Банковій збунтувалися і вирішили нашкодити Зеленському, чи просто там панує неадекватність, а Шустер просто допоміг її виявити. На користь останньої версії говорить те, що стаття в Time рясніє дивними одкровеннями анонімних осіб з оточення Зеленського.

Наприклад, журналіст розповідає про патріотичний порив добровольців після 24.02.2022. "Один рід військ, відомий як Сили територіальної оборони, повідомив, що прийняв 100 000 новобранців за перші 10 днів тотальної війни. Масову мобілізацію частково викликали оптимістичні прогнози деяких високопосадовців про те, що війну буде виграно за місяці, якщо не тижні. "Багато хто думав, що зможе записатися на швидкий тур і взяти участь у героїчній перемозі", - каже інший член команди президента".

Серйозно? Добровольці у перші дні війни, коли ворог із кількох боків підступив до Києва, розраховували на швидку перемогу? Вони записувалися на "швидкий тур"? Можна уявити, як оцінять ці одкровення самі добровольці та їхні сім'ї.

Шустер дає також приклад того, як на Банковій намагаються керувати військовими: "Його [Зеленського] помічники попередили мене, що ще до настання зими слід очікувати серйозних змін у їхній воєнній стратегії та серйозних струсів у команді президента. За їхніми словами, необхідно буде звільнити як мінімум одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільне просування України на фронті. "Ми не рухаємося вперед", - каже один із близьких помічників Зеленського. За його словами, деякі командири на передовій почали відмовлятися виконувати накази про наступ, навіть якщо вони виходили безпосередньо з Офісу президента. "Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону. Але в такий спосіб війну не виграти", - каже він".

Тобто деякі люди в Офісі президента всерйоз вважають, що вони краще за військових знають, як потрібно вигравати війну.

Також дивною вийшла у Шустера розмова із заступником Єрмака Ростиславом Шурмою. "У серпні українське видання новин Bihus.info, відоме своїми розслідуваннями про хабарництво, опублікувало викривальний репортаж про головного радника Зеленського з економічної та енергетичної політики Ростислава Шурму. У звіті йдеться, що у Шурми, колишнього керівника енергетичної галузі, є брат, який є співвласником двох компаній з виробництва сонячної енергії з електростанціями на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від енергосистеми України, компанії продовжували отримувати державні платежі за виробництво електроенергії", - пише Шустер і далі розповідає про свою розмову з Шурмою. "Шурма сказав мені, що звинувачення проти нього є частиною політичної атаки, сплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського. "Вкинули шматок лайна, - сказав він. - А тепер ми змушені пояснювати, що чисті". Здавалося, його не турбує, що його брат є великим гравцем у галузі, яку курує Шурма. Навпаки, він витратив майже півгодини, намагаючись переконати мене в золотій лихоманці, на яку очікує відновлювана енергетика після війни".

Завдяки Шустеру мешканці Банкової провели масовий сеанс самовикриття. Але всіх цих людей підбирали самі Зеленський та Єрмак. І якщо Зеленський хоче виправити той негатив, який вийшов від репортажу в Time, то треба не злитися на орденоносного Саймона Шустера, а ґрунтовно почистити свою команду.