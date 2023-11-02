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Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні
23:27 01.11.2023 |
Україна повинна розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання чи мобілізацію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний написав у колонці для The Economist.
За словами Залужного, через недостатню кількість призовників, наразі немає можливості просто звільнити солдатів, які перебувають на фронті. Ба більше, він наголосив, що Росія може завдати удару по тренувальних центрах.
Водночас він зауважив, що в Україні досі є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків.
"Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію", - підкреслив головнокомандувач.
Залужний також повідомив, що в Україні буду запроваджено "бойове стажування", яке передбачатиме направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їх підготовки.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Проте він досі не підписаний українським президентом Володимиром Зеленським.
Електронний реєстр військовозобов'язаних
Закон про єдиний електронний реєстр був ухвалений Верховною Радою ще у 2017 році, формально його запустили у березні 2022 року, але без повної бази щодо військовозобов'язаних.
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.
До того ж, у Міноборони розповідали, чи можуть "бачити" громадян без реєстру військовозобов'язаних.
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