Гендиректором Державного оператора тилу призначено Арсена Жумаділова - Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров 30 жовтня підписав контракт і указ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором ДП "Державний оператор тилу", яке забезпечуватиме ЗСУ харчуванням, повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на заступника міністра Дмитра Кліменкова.

Як зазначає пресслужба Міноборони, "Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки і офіційно став на посаду. Перший напрям, за яким Державний оператор тилу забезпечуватиме ЗСУ - харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень. Перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року".

Для початку повної роботи ДП "Державний оператор тилу" необхідно, щоб Кабінет Міністрів підтримав дві постанови, запропоновані Міноборони.

"Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо позитивного рішення. Другу постанову, я очікую, буде ухвалено до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%", - сказав Кліменков під час брифінгу в Military Media Centre у середу.

У міністерстві зазначають, що їжу для Збройних сил України тимчасово закуповують за новими правилами, які діятимуть на перехідний період, доки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов'язки для забезпечення потреб ЗСУ.