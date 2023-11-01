Закупівлями продуктів для ЗСУ з грудня 2023 року займатиметься «Державний оператор тилу» - заступник міністра оборони

З грудня поточного року закупівлями продуктів Міноборони України для українських військовослужбовців займатиметься державне агентство "Державний оператор тилу", повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"Сьогодні, 1 листопада, Міністерство оборони України оголошує торги на закупівлю їжі на Збройні сили України. У правилах цих торгів ми запровадили деякі зміни, на яких я зараз хочу наголосити. Мета цих змін у тому, щоб не було перебоїв у постачанні їжі і, найголовніше, унеможливити корупцію. З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство "Державний оператор тилу". Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", - розповів Кліменков на брифінгу в середу.

За словами заступника міністра, працівники агентства аналізуватимуть ринок, ціни, спілкуватимуться з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх і аналізуватимуть роботу.

"Вони вже зараз вивчають ринок і готуються. Агентство закупівель на повну, як я вже зазначив, запрацює з 1 грудня. На сьогодні де-факто вони вже формують команду", - зазначив Кліменков.

У Міноборони додали, що очікують від Кабінету Міністрів ухвалення найближчим часом двох постанов, після чого "де-юре на 100% агентство закупівель із тилу запрацює".

Крім того, Кліменков повідомив, що цього разу Міноборони оголошує торги на їжу не на пів року, а на три місяці, тобто з січня по березень включно.

"І наша мета - кардинально змінити сам підхід, процес у тилових закупівлях. Тобто це будуть зовсім інші закупівлі з іншою логікою", - наголосив заступник міністра.