Уряд змінив правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт з верифікації агроекспортерів в умовах воєнного стану. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.

"Документ змінює правила експорту аграрної продукції. Нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції, а також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту", - йдеться в повідомленні.

Рішення передбачає, що для включення в перелік експортерів підприємець має відповідати чотирьом критеріям:

→ бути платником ПДВ щонайменше з 23 лютого 2022 року;

→ не мати податкового боргу з повернення валютної виручки;

→ не мати претензій ДПС щодо відсутності за місцем реєстрації;

→ мати банківське підтвердження про повернення валютної виручки хоча б за однією експортною операцією з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року.

Рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалюватися протягом трьох робочих днів після подання заявки до Державного аграрного реєстру (так звана "Дія для аграріїв").

Постанова № 1132 набирає чинності з 10 листопада, до того часу митниця буде оформлювати експорт за чинними процедурами.

Після цієї дати право на експорт матимуть тільки верифіковані експортери (або компанії, які отримали експортну ліцензію, якщо вона передбачена).

Постанова стосується експорту пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку або кользи, насіння соняшнику, соєвої, ріпакової та соняшникової олії, макухи.