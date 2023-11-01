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АНАЛІТИКА

Кабмін в останній день виконав «маяк» МВФ про наглядову раду Оператора ГТС

 

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 31 жовтня, погодив пропозиції номінаційного комітету про призначення до наглядової ради компанії "Оператор ГТС". Про це повідомив урядовий Telegram-канал.

Вона складатиметься з чотирьох осіб, троє з яких - незалежні члени: Девід Чарльз Девіс, Сергій Коновець, Ян Чадам. Представницею держави в наглядові раді буде Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики.

З попереднього складу наглядової ради "Магістральних газопроводів України" (колишній власник ОГТСУ) залишився тільки Чадам, який був у ньому головою.

З 27 жовтня державна реєстрація МГУ як юридичної особи була припинена в результаті реорганізації. Згідно з ухваленим у липні законом, компанію приєднають до ТОВ "Оператор ГТС України".

У переліку засновників ТОВ "Оператор ГТС" замість МГУ з'явилась "держава в особі органу управління". Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №828 від 22 вересня, повноваження з управління корпоративними правами держави в Операторі ГТС належать Міністерству енергетики.
 

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