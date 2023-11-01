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Кабмін в останній день виконав «маяк» МВФ про наглядову раду Оператора ГТС
22:55 31.10.2023 |
Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 31 жовтня, погодив пропозиції номінаційного комітету про призначення до наглядової ради компанії "Оператор ГТС". Про це повідомив урядовий Telegram-канал.
Вона складатиметься з чотирьох осіб, троє з яких - незалежні члени: Девід Чарльз Девіс, Сергій Коновець, Ян Чадам. Представницею держави в наглядові раді буде Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики.
З попереднього складу наглядової ради "Магістральних газопроводів України" (колишній власник ОГТСУ) залишився тільки Чадам, який був у ньому головою.
З 27 жовтня державна реєстрація МГУ як юридичної особи була припинена в результаті реорганізації. Згідно з ухваленим у липні законом, компанію приєднають до ТОВ "Оператор ГТС України".
У переліку засновників ТОВ "Оператор ГТС" замість МГУ з'явилась "держава в особі органу управління". Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №828 від 22 вересня, повноваження з управління корпоративними правами держави в Операторі ГТС належать Міністерству енергетики.
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