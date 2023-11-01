Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Скандал з продуктами для ЗСУ. Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін

14:51 31.10.2023 |

Політика

 

Рахункова палата під час аудиту підтвердила завищеня цін при закупівлях продуктів в Міністерстві оборони, повідомили в вівторок профільне видання Наші гроші та Цензор, авторка якого працює в антикорупційній раді при Міноборони.

Звіт, який поки що не публікували на сайті РП, стосується першої половини 2023 року.

Узагальнені результати аудиту показали, що міністерство непродуктивно використало 7,4 млрд грн.

"Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вище ринкових", - йдеться у звіті.

Добова вартість харчування військовослужбовця Збройних Сил України виявилася набагато вищою, ніж в середньому по сектору безпеки й оборони - 137-144 грн. У СБУ цей показник - 92,5 грн, у Держприкордонслужбы - 95,0 грн, у Головному управлінні розвідки - 101,6 грн, у Нацгвардії - 118,6 грн.

Ще один висновок аудиту полягає в тому, що із 409 найменувань продуктів каталогу майже 75% не мають практичного застосування як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі постачених продуктів становлять: крупи, макаронні вироби, овочі, спеції та соуси, молочні та кисломолочні продукти, заморожені овочі. Найменшу: крупи швидкого розварювання, риба, м'ясо та м'ясопродукти, напої, мед, джем, шоколад.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2812
  0,0847
 0,23
EUR
 1
 38,5451
  0,0173
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2733  0,11 0,30 37,9359  0,08 0,22
EUR 39,6000  0,08 0,20 40,4533  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3050  0,08 0,22 36,3150  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес