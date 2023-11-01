Фінансові новини
- |
- 01.11.23
- |
- 02:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Скандал з продуктами для ЗСУ. Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін
14:51 31.10.2023 |
Рахункова палата під час аудиту підтвердила завищеня цін при закупівлях продуктів в Міністерстві оборони, повідомили в вівторок профільне видання Наші гроші та Цензор, авторка якого працює в антикорупційній раді при Міноборони.
Звіт, який поки що не публікували на сайті РП, стосується першої половини 2023 року.
Узагальнені результати аудиту показали, що міністерство непродуктивно використало 7,4 млрд грн.
"Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вище ринкових", - йдеться у звіті.
Добова вартість харчування військовослужбовця Збройних Сил України виявилася набагато вищою, ніж в середньому по сектору безпеки й оборони - 137-144 грн. У СБУ цей показник - 92,5 грн, у Держприкордонслужбы - 95,0 грн, у Головному управлінні розвідки - 101,6 грн, у Нацгвардії - 118,6 грн.
Ще один висновок аудиту полягає в тому, що із 409 найменувань продуктів каталогу майже 75% не мають практичного застосування як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі постачених продуктів становлять: крупи, макаронні вироби, овочі, спеції та соуси, молочні та кисломолочні продукти, заморожені овочі. Найменшу: крупи швидкого розварювання, риба, м'ясо та м'ясопродукти, напої, мед, джем, шоколад.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Скандал з продуктами для ЗСУ. Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін
|Запас міцності. Скільки років зможе воювати Путін
|КМІС: довіра до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту з 58% до 21%
|«Контракт завершиться – транзит зупиниться». Нафтогаз не продовжуватиме угоду з Газпромом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
|США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон
|Коломойський хоче, щоб його справу передали до НАБУ. Зараз він в ізоляторі СБУ
Бізнес
|Мессі отримав восьмий «Золотий м'яч»
|Facebook та Instagram запускають передплату без реклами — за ціною від 10 євро на місяць
|Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому
|Слідом за Huawei та Apple: Samsung додасть флагманам Galaxy S24 підтримку супутникового зв'язку
|США можуть заборонити Apple імпорт розумних годинників Apple Watch
|Qualcomm розкрила трохи подробиць про флагманський чип майбутнього покоління. Він називатиметься Snapdragon 8 Gen 4
|Nissan Rogue отримав оновлення екстер'єру та технологій