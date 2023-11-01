КМІС: довіра до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту з 58% до 21%

76% опитаних українців зберігають довіру до президента України, хоча їх частка порівняно з травнем 2022 року знизилася. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 30 вересня - 13 жовтня 2023 року.

"З травня 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року - 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року - 87%)", - ідеться в пресрелізі КМІС за підсумками дослідження.

Як повідомляється, водночас за цей період простежується зниження довіри до інститутів центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% - уряду, з 58% до 21% - парламенту. "Однак важливо розрізняти ситуацію для уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)", - коментують соціологи.

Як зазначається в повідомленні КМІС, довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, наразі 50% довіряють їй, а 46% - не довіряють.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи дослідження, сказав: "Рівень довіри до інституцій показує, що наразі критика громадян насамперед фокусується саме на уряді і Верховній Раді та меншою мірою стосується президента". Грушецький звернув увагу на значну критику місцевої влади. "Поточна критика, вочевидь, значною мірою пов'язана з можливо неефективною витратою місцевих бюджетів. Хоча реформа децентралізації сприймається українцями як одна з найбільш вдалих реформ (і більшість її підтримують), але наразі є небезпечна тенденція формування образу місцевої влади як не дуже відповідальної в умовах повномасштабної війни. В результаті громадська думка може не захистити місцеву владу від можливої рецентралізації та згортання децентралізації".

Окремим блоком КМІС виділив ситуацію щодо загальнонаціонального телемарафону. "За період із травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до телемарафону "Єдині новини". Хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% поменшало тих, хто йому довіряє (і натомість із 12% до 39% побільшало тих, хто йому не довіряє)".

Протягом 30 вересня - 13 жовтня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого було включено запитання щодо напрямку справ в Україні та довіри окремим інституціям. Методом телефонних інтерв'ю опитано 2007 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4%.

У пресрелізі теперішні настрої населення порівнюються з настроями населення станом на травень 2022 року (за результатами опитування, яке КМІС провів протягом 23-27 травня 2023 року і в рамках якого було опитано 1201 респондента методом телефонних інтерв'ю).