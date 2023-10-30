«Контракт завершиться – транзит зупиниться». Нафтогаз не продовжуватиме угоду з Газпромом

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що Україна не збирається продовжувати транзит російського газу після 2024 року, коли закінчується термін дії чинного контракту. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Чернишова, Нафтогаз готовий відмовитися від транзиту вже зараз, особливо з огляду на невиконання Росією умов контракту, але продовжує його "виключно з метою підтримки наших європейських колег".

"Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", - сказав він.

"Маємо бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати [...] Контракт завершиться - транзит зупиниться", - сказав Чернишов.

Він сказав, що Євросоюз планує повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року, тому не наполягає на продовженні українського транзиту.

"Я особисто мав перемовини в Європейському Союзі, в Єврокомісії з відповідними керівниками стосовно цього, і ми не відчуваємо якихось сигналів до Нафтогазу чи до України щодо продовження цього транзиту", - сказав Чернишов.