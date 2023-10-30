NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM

США і Україна розробили гібридні системи протиповітряної оборони під назвою FrankenSAM, що поєднують західні ракети з переобладнаними радянськими пусковими установками, які є на озброєнні української армії. Про це повідомило у неділю, 29 жовтня, американське видання The New York Times (NYT

) з посиланням на кількох чиновників.

За інформацією NYT, програма FrankenSAM розпочалася рік тому, коли українці попросили в США допомогти знайти ракети для 60 пускових установок "Бук". Однак знайти ці ракети, які нині виробляються лише в РФ, виявилося складно, тому українці запропонували переобладнати пускові установки під використання західних ракет, зауважує видання. Зрештою в січні Пентагон погодився надати ракети Sea Sparrow для проєкту.

Як пише NYT, таким чином було об'єднано радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow. Ці системи вже працюють в Україні. При цьому Київ готовий відправити на переобладнання ще 17 пускових установок "Бук", але американські інженери встигають модернізувати лише п'ять щомісяця, зауважила виданню голова тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами Олександра Устінова.

Інші варіанти FrankenSAM

Крім того, FrankenSAM включає й інші варіанти систем ППО. Зокрема, поєднання радару радянської епохи та надзвукових авіаційних ракет AIM-9M Sidewinder, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18. Зазначається, що ця система ППО пройшла випробування на військових базах у США і буде доставлена до України восени. Як уточнює видання, про постачання компонентів до цієї системи вже було оголошено. Так, імпровізована наземна пускова установка включена в пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, про який Пентагон оголосив 11 жовтня. Тоді як ракети Sidewinder були включені у новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів, про який було оголошено 26 жовтня.

Ще один варіант FrankenSAM поєднує радянське обладнання із зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) Hawk. Занзачається, що ці системи нещодавно почали використовуватися в Україні. Крім того, як пише NYT, представники Пентагону та інженери нині "випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову установку, яка працюватиме зі старими радіолокаційними системами українського виробництва". За словами співрозмовника видання, випробування цієї системи вже завершилися і її буде доставлено в Україну цієї зими.