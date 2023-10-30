Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM

NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM

 

США і Україна розробили гібридні системи протиповітряної оборони під назвою FrankenSAM, що поєднують західні ракети з переобладнаними радянськими пусковими установками, які є на озброєнні української армії. Про це повідомило у неділю, 29 жовтня, американське видання The New York Times (NYT

) з посиланням на кількох чиновників.

За інформацією NYT, програма FrankenSAM розпочалася рік тому, коли українці попросили в США допомогти знайти ракети для 60 пускових установок "Бук". Однак знайти ці ракети, які нині виробляються лише в РФ, виявилося складно, тому українці запропонували переобладнати пускові установки під використання західних ракет, зауважує видання. Зрештою в січні Пентагон погодився надати ракети Sea Sparrow для проєкту.

Як пише NYT, таким чином було об'єднано радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow. Ці системи вже працюють в Україні. При цьому Київ готовий відправити на переобладнання ще 17 пускових установок "Бук", але американські інженери встигають модернізувати лише п'ять щомісяця, зауважила виданню голова тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами Олександра Устінова.

Інші варіанти FrankenSAM

Крім того, FrankenSAM включає й інші варіанти систем ППО. Зокрема, поєднання радару радянської епохи та надзвукових авіаційних ракет AIM-9M Sidewinder, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18. Зазначається, що ця система ППО пройшла випробування на військових базах у США і буде доставлена до України восени. Як уточнює видання, про постачання компонентів до цієї системи вже було оголошено. Так, імпровізована наземна пускова установка включена в пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, про який Пентагон оголосив 11 жовтня. Тоді як ракети Sidewinder були включені у новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів, про який було оголошено 26 жовтня.

Ще один варіант FrankenSAM поєднує радянське обладнання із зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) Hawk. Занзачається, що ці системи нещодавно почали використовуватися в Україні. Крім того, як пише NYT, представники Пентагону та інженери нині "випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову установку, яка працюватиме зі старими радіолокаційними системами українського виробництва". За словами співрозмовника видання, випробування цієї системи вже завершилися і її буде доставлено в Україну цієї зими.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4216
  0,0866
 0,24
EUR
 1
 38,3774
  0,0913
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес