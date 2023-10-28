У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко ініціює відкликання народного депутата Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Зареєструвала постанову про відкликання депутата Безуглої з комітету нацбезпеки №10193", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Своє повідомлення вона проілюструвала сканом картки проєкту постанови, який підтверджує, що документ зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

За словами Геращенко, "Європейська солідарність" вважає, що провокаторам, які розколюють країну і принижують більшу частину Збройних сил України, у комітеті не місце.

Безугла є заступницею голови комітету з нацбезпеки.

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