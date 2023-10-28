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У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
23:43 27.10.2023 |
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко ініціює відкликання народного депутата Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Зареєструвала постанову про відкликання депутата Безуглої з комітету нацбезпеки №10193", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.
Своє повідомлення вона проілюструвала сканом картки проєкту постанови, який підтверджує, що документ зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.
За словами Геращенко, "Європейська солідарність" вважає, що провокаторам, які розколюють країну і принижують більшу частину Збройних сил України, у комітеті не місце.
Безугла є заступницею голови комітету з нацбезпеки.
Стаття на тему:
24.10.2023 Дурість чи провокація? Навіщо Безуглій з'ясовувати, скільки українців бажають смерті всім народним депутатам
Швидше за все, має місце спеціальна акція з метою вкинути меседж про народну ненависть до парламенту та викликати максимальний резонанс у медіа, Верховній Раді, українському суспільстві та за кордоном.
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