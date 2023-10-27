Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі

 

Пропозиція уряду внесена як зміни до Податкового кодексу, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідний проєкт закону схвалили на засіданні Кабміну.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу, якими встановити ставки земельного податку на земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

За чинним законодавством, від земельного податку звільняються заповідники, зокрема історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні й зоологічні парки, пам'ятки.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки:

→ для земель загального користування - не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
→ для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 % та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки;
→ для лісових земель - не більше 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес