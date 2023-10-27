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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
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Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
Пропозиція уряду внесена як зміни до Податкового кодексу, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідний проєкт закону схвалили на засіданні Кабміну.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу, якими встановити ставки земельного податку на земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.
За чинним законодавством, від земельного податку звільняються заповідники, зокрема історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні й зоологічні парки, пам'ятки.
Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки:
→ для земель загального користування - не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
→ для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 % та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки;
→ для лісових земель - не більше 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки.
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