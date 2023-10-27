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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР

 

Уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, у який увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси і БТР.

Оновлені дані представлені на сайті німецького уряду повідомляє "Європейська правда".

У новому пакеті допомоги Німеччина передає Україні:

* чотири бронетранспортери;

* систему протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;

* ракети для комплексів IRIS-T SLS;

* радар для TRML-4D;

* боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

* вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;

* чотири радари GO12;

* п'ять надводних безпілотників;

* шість автомобілів прикордонної служби;

* 10 тисяч захисних окулярів;

* чотири сідельні тягачі 8x8 і чотири напівпричепи;

* 155-мм боєприпаси.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про підготовку зимового пакета військової допомоги для України, ключовим елементом якого стануть засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України - з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.

 

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