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АНАЛІТИКА

Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви

 

Як свідчать дані сервісу моніторингу руху суден marinetraffic, відразу чотири судна прямують на вихід з одеських портів - Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.

Крім того, до українських чорноморських портів зараз ідуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow і судно для перевезення генеральних вантажів Maranta, повідомляє The Guardian.

Станом на 27 жовтня всього коридором на вхід скористалося 54 судна, і 37 - на вихід.

Український президент Володимир Зеленський під час розмови з британським прем'єром Ріші Сунаком розповів про ситуацію в Чорному морі й про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами Зеленського, попри всі загрози "зерновий коридор" продовжить функціонувати. Співрозмовники також обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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