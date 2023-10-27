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Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
16:18 27.10.2023 |
Як свідчать дані сервісу моніторингу руху суден marinetraffic, відразу чотири судна прямують на вихід з одеських портів - Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.
Крім того, до українських чорноморських портів зараз ідуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow і судно для перевезення генеральних вантажів Maranta, повідомляє The Guardian.
Станом на 27 жовтня всього коридором на вхід скористалося 54 судна, і 37 - на вихід.
Український президент Володимир Зеленський під час розмови з британським прем'єром Ріші Сунаком розповів про ситуацію в Чорному морі й про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.
За словами Зеленського, попри всі загрози "зерновий коридор" продовжить функціонувати. Співрозмовники також обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.
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