Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви

Як свідчать дані сервісу моніторингу руху суден marinetraffic, відразу чотири судна прямують на вихід з одеських портів - Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.

Крім того, до українських чорноморських портів зараз ідуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow і судно для перевезення генеральних вантажів Maranta, повідомляє The Guardian.

Станом на 27 жовтня всього коридором на вхід скористалося 54 судна, і 37 - на вихід.

Український президент Володимир Зеленський під час розмови з британським прем'єром Ріші Сунаком розповів про ситуацію в Чорному морі й про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами Зеленського, попри всі загрози "зерновий коридор" продовжить функціонувати. Співрозмовники також обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.