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США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон
14:09 27.10.2023 |
США не допустять перемоги Росії у війні проти України, адже це може підштовхнути Китай до початку збройної агресії проти Тайваню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Палати представників США Майка Джонсона, якого цитує АР.
Джонсон заявив, що США не покинуть Україну. Він впевнений, що перемога Росії в Україні підбадьорить не лише саму країну-агресора, але й Китай щодо Тайваню.
"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться", - сказав спікер.
Однак він додав, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей.
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