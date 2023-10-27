США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон

США не допустять перемоги Росії у війні проти України, адже це може підштовхнути Китай до початку збройної агресії проти Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Палати представників США Майка Джонсона, якого цитує АР.

Джонсон заявив, що США не покинуть Україну. Він впевнений, що перемога Росії в Україні підбадьорить не лише саму країну-агресора, але й Китай щодо Тайваню.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться", - сказав спікер.

Однак він додав, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей.