Коломойський хоче, щоб його справу передали до НАБУ. Зараз він в ізоляторі СБУ

Заарештований бізнесмен Ігор Коломойський просив Вищий антикорупційний суд розглянути зміну підслідності в кримінальному провадженні, по якому він проходить. Коломойський хоче, щоб його справу розслідувало не Бюро економічної безпеки, а Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Але суд повернув скаргу бізнесмена. Про це йдеться в рішенні ВАКС за жовтень 2023 року, повідомляє LIGA.net.

Коломойський просив суд зобов'язати генпрокурора Андрія Костіна розглянути клопотання про зміну підслідності.

В скарзі бізнесмен посилається на те, що Приватбанк просить залучити себе до кримінального провадження, по якому проходить Коломойський, як потерпілу сторону. І оскільки Приватбанк на цей час є державним банком, то на думку Коломойського, розслідувати його справу має саме НАБУ.

Проте, як зазначає ВАКС, правопорушення, внаслідок яких Коломойським була спричинена шкода Приватбанку, вчинені у 2013 році, коли банк ще не був у державній власності.

В підсумку суд вирішив повернути скаргу Коломойському і залишив її без розгляду по суті.

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