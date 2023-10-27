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Коломойський хоче, щоб його справу передали до НАБУ. Зараз він в ізоляторі СБУ
11:56 27.10.2023 |
Заарештований бізнесмен Ігор Коломойський просив Вищий антикорупційний суд розглянути зміну підслідності в кримінальному провадженні, по якому він проходить. Коломойський хоче, щоб його справу розслідувало не Бюро економічної безпеки, а Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Але суд повернув скаргу бізнесмена. Про це йдеться в рішенні ВАКС за жовтень 2023 року, повідомляє LIGA.net.
Коломойський просив суд зобов'язати генпрокурора Андрія Костіна розглянути клопотання про зміну підслідності.
В скарзі бізнесмен посилається на те, що Приватбанк просить залучити себе до кримінального провадження, по якому проходить Коломойський, як потерпілу сторону. І оскільки Приватбанк на цей час є державним банком, то на думку Коломойського, розслідувати його справу має саме НАБУ.
Проте, як зазначає ВАКС, правопорушення, внаслідок яких Коломойським була спричинена шкода Приватбанку, вчинені у 2013 році, коли банк ще не був у державній власності.
В підсумку суд вирішив повернути скаргу Коломойському і залишив її без розгляду по суті.
Стаття на тему:
05.09.2023 НАБУ збиралося 7 вересня вручити Коломойському повідомлення про підозру по своїй справі. СБУ на тиждень випередило цю акцію
Якщо останні події довкола Коломойського справді пов'язані з наміром Банкової передати антикорупційні справи до СБУ, нічого хорошого це Україні не принесе.
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