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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про фінмоніторинг PEP

18:09 26.10.2023 |

Право, Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу.

Як зазначено в картці законопроєкту №9269-д, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 26 жовтня.

Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ.

Згідно зі стандартами ЄС та Групи з розроблення фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особа має бути автоматично позбавлена такого статусу.

Норми ухваленого закону, окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу й тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно застосовувати до таких діячів.

Водночас, згідно з документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки й інші фінустанови мають переглянути його ризик.

Закон також зобов'язує суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) надати протягом п'яти робочих днів клієнту - PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причини відмови у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин.

Водночас запроваджується обов'язок національного PEP після припинення виконання ним публічних функцій повідомляти банк про його запит про виконання (припинення виконання) таких функцій.

Крім того, закон встановлює штраф для СПФМ розміром до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 1,7 млн грн, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP: за зловживання з жорстким фінмоніторингом щодо PEP (встановлення необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій).

Як повідомлялося, 17 жовтня ВР ухвалила в цілому законопроєкт №9269-д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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