Україна призупинила новий зерновий коридор через загрозу з боку РФ

26 жовтня, що Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.

Про це повідомила консалтингова компанія Barva Invest з посиланням на Адміністрацію морпортів України.

"Увечері 25 жовтня АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден до та з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року", - зазначили в Barva Invest.

Повідомляється, що таке призупинення де факто діє вже протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації.

Попередньо, заборона діятиме 26 жовтня.

"Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено що вона буде продовжена", - повідомили в Barva Invest.

У повідомленні також йдеться про можливі наслідки призупинки зернового коридору

"Ці неочікувані обмеження означають простої суден. Очікуємо на негативну реакцію бізнесу на відсутність прогнозованості. Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, при подальшій діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку", - прогнозують в Barva Invest.

"Як завжди, в результаті це відчує виробник на рівні закупівельної ціни", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

25 жовтня в ОК "Південь попередили про активізацію в районі морського зернового коридору російської авіації. Зокрема, росіяни скинули чотири вибухові пристрої.

Також 25 жовтня Українська зернова асоціація заявила про численні повідомлення учасників ринку зерна про те, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть "колосальні втрати".