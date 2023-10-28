Нацбанк знизив облікову ставку одразу до 16% річних

Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня знизити облікову ставку з 20% до 16% річних.

Таким чином Нацбанк зрівняв облікову ставку зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт, повідомляє пресслужба регулятора.

"У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", - зазначається у повідомленні.

Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:

* ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%);

* Ставка за кредитами рефінансування дорівнюватиме "обліковій ставці + 6 в. п." (22%).

Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними, зазначають у Нацбанку.

"Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки", - зазначається у повідомленні.

Водночас утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.

У Нацбанку спрогнозували подальше зниження облікової ставки за умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму.

"Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків з валютної лібералізації обмежують простір для пом'якшення процентної політики у наступному році. Повернення до циклу зниження облікової ставки в 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки", - додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у вересні НБУ знизив облікову ставку з 22% до 20% річних, одночасно зменшивши з 22% до 20% і ставку за тримісячними депозитними сертифікатами, тоді як за депозитними сертифікатами овернайт ставка знизилася з 18% до 16%.

Тоді ж більшість члену Комітету Нацбанку з питань монетарної політики спрогнозували зниження облікової ставки до 18% на кінець року.