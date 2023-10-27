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Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу
23:57 25.10.2023 |
Валлійський парламент - Сенедд - у середу підтримав резолюцію з визнанням Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомило посольство України у Великій Британії в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".
Посольство висловило подяку Сенедду за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців.
"Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!" - додали там.
Ухвалена парламентом Уельсу резолюція вказує, що він вважає Голодомор "заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України", та визнає його актом геноциду.
Також резолюція відзначає "вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса у приверненні уваги світової спільноти до жорстокості Голодомору" й підтверджує підтримку народу України в його боротьбі проти агресії РФ.
На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
Минулого тижня, нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Сполучених Штатів вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
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