Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Валлійський парламент - Сенедд - у середу підтримав резолюцію з визнанням Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посольство висловило подяку Сенедду за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців.

"Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!" - додали там.

Ухвалена парламентом Уельсу резолюція вказує, що він вважає Голодомор "заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України", та визнає його актом геноциду.

Також резолюція відзначає "вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса у приверненні уваги світової спільноти до жорстокості Голодомору" й підтверджує підтримку народу України в його боротьбі проти агресії РФ.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

Минулого тижня, нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Сполучених Штатів вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.