Соратник Трампа, республіканець Майк Джонсон очолить нижню палату Конгресу США. Він виступає проти надання підтримки України

Прихильника Дональда Трампа у лавах республіканської партії Майка Джонсона обрали спікером Палати представників Конгресу США. За нього проголосували 220 з 429 присутніх конгресменів.

209 голосів отримав демократ Хакім Джеффріс.

Після усунення Кевіна Маккарті 3 жовтня Палата представників працювала без спікера і не могла приймати законопроекти.

Майка Джонсона висунули лише через кілька годин після того, як останній кандидат, голова республіканської більшості у Палаті представників Том Еммер, вибув, оскільки не зміг залучити достатньо підтримки.

Еммер зняв кандидатуру після того, як колишній президент Трамп висміяв його в соціальних мережах, назвав його "глобалістом".

Згідно з повідомленням Politico, Трамп зателефонував одній людині за кілька хвилин до того, як пан Еммер вибув із перегонів, і сказав: "З ним покінчено. Це скінчено. Я його вбив".

Коли Дональд Трамп у середу вранці прибув до суду Нью-Йорка для розгляду справи про цивільне шахрайство, він розповів про перспективи пана Джонсона, сказавши, що "здається, це відбудеться".

"Я не чув жодного негативного коментаря про нього, - сказав він. - Він усім подобається, його всі поважають".

Майк Джонсон - юрист і колишній радіоведучий, який працює в Палаті представників з 2016 року.

У 2020 році пан Джонсон вважався ключовим гравцем у спробі заперечити перемогу президента Джо Байдена на президентських виборах того року.

Джонсон після початку російського вторгнення був прихильником надання допомоги Україні. Він закликав до "виснажливих санкцій проти російських інтересів", виключення Росії з глобальної торгівлі та міжнародних організацій.

"Америка молиться за український народ", - наголошував Джонсон.

У квітні 2022 року він підтримав ленд-ліз для України.

Однак потім він став скептиком щодо надання допомоги Україні, голосував проти законопроєктів про надання нового фінансування.

"Американські платники податків надіслали понад 100 мільярдів доларів допомоги Україні за останній рік, - писав Джонсон у твітері (нині соцмережа X) у лютому 2023 року. - Вони заслуговують на те, щоб знати, чи український уряд є цілком відвертим і прозорим щодо використання цієї величезної суми ресурсів платників податків".

Деякі представники республіканської партії у коментарях CNN висловили думку, що Джонсон поставить на голосування спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю, запропонований Джо Байденом. Він передбачає 61 млрд дол допомоги Україні.

Без спікера цей пакет фактично був заблокований. Тож його обрання може розблокувати процес схвалення, якщо буде згода залишити спільний пакет для України та Ізраїля. Відсутність нового пакету допомоги Україні може невдовзі поставити під сумнів фінансову та збройну підтримку Києва Вашингтоном.

Майк Джонсон є палким прихильником надання допомоги Ізраїлю і закликає до знищення ХАМАС.

За даними Кільського інституту світової економіки, з початку війни в Україні у лютому 2022 року адміністрація Джо Байдена та Конгрес США надали Україні понад 75 млрд дол. гуманітарної, фінансової та військової допомоги.

Останнього спікера, Кевіна Маккарті, відправили у відставку 3 жовтня за вимогою невеликої групи трампістів у Республіканської партії після того, як він уклав угоду з президентом Байденом про збереження фінансування уряду.

Відтоді Палата представників Конгресу США лишалася без спікера.

Кевін Маккарті під час голосування підтримав Майка Джонсона.