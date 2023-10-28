У портах Великої Одеси безпідставно затримують судна: аграрії кажуть про шалені збитки

Українська зернова асоціація заявляє про численні повідомлення учасників ринку зерна про те, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть "колосальні втрати".

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті УЗА 25 жовтня

"Такі затримки суден в портах жодним чином не пов'язані з погодними умовами чи навігацією", - стверджують в УЗА.

При цьому простої суден завдають "колосальних збитків українським аграріям та Державному бюджету країни".

Кожен день затримки завантажених зерном суден в портах призводить до збитків на рівні $1-1,5 на тонні продукції на день.

"Якщо взяти для прикладу судно Handysize тоннажністю 50 000 т, то втрати для експортера через затримку судна в порту коштують $50-75 тис. на день, які експортер вимушений виплачувати судновласнику. Окрім того, зростають витрати на страхування таких суден через перебування в українських портах", - зазначають в УЗА.

В УЗА закликають уряд втрутитись в ситуацію, спричинену посадовцями на регіональному рівні, припинити свавільну затримку суден та якнайшвидше розблокувати зерновий експорт.

"Необґрунтована затримка суден в портах є злочином, який завдає збитків не тільки українським аграріям, але й державному бюджету, а відтак зменшує кошти на військові видатки", - йдеться в повідомленні.