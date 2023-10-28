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Рішення про вибори під час війни може бути ухвалено після вивчення досвіду інших країн - Стефанчук
18:22 24.10.2023 |
Рішення про можливе проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану може бути ухвалено після вивчення аналогічного досвіду в інших країнах, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Я звернувся до своїх колег-парламентаріїв з багатьох парламентів із проханням: дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів, як проводили ви чи не проводили вибори під час війни. І зараз ми обмінюємося цим досвідом. Я думаю, що найближчим часом ми матимемо якесь рішення", - сказав Стефанчук на спільній зі спікером Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою пресконференції у вівторок у Празі.
Він наголосив, що в демократичній країні, якою є Україна, проведення виборів "дуже важливе, щоб не було застою у владі".
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"Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем. Ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги", - наголосив Порошенко.
"Водночас в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів і на парламентському рівні, і на президентському. Ми зараз обговорюємо ці питання", - зазначив спікер українського парламенту.
За словами Стефанчука, для проведення виборів під час війни необхідно розв'язати п'ять-шість дуже важливих проблем, перша з яких - як забезпечити правом голосувати й бути обраним до органів влади українських військовослужбовців.
"Тому що проводити вибори без участі військовослужбовців, які сьогодні захищають українську землю, - це несправедливі вибори", - зазначив Стефанчук.
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До чергових парламентських виборів лишилося півроку. Чи відбудуться вони вчасно - наразі невідомо, проте ймовірність цього обговорюється дедалі голосніше. До дискусії вже підключився спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Другим питанням, яке необхідно вирішити для проведення виборів, на думку голови Верховної Ради, є те, яким чином братимуть участь у голосуванні українські біженці, яких сьогодні за межами України близько 7 мільйонів.
"Третє важливе питання, як організувати вибори на тимчасово окупованих територіях. Четверте питання - це, безумовно, фінансування виборів", - сказав Стефанчук.
За його словами, питання фінансування важливе, оскільки кожна копійка українського бюджету йде на українську армію.
"П'яте питання - це можливість вільного доступу до медіа. І в цей період нам треба зрозуміти, як забезпечити вільний доступ до медіа, але не дати водночас Росії використати свободу слова для поширення своїх наративів усередині країни", - наголосив спікер українського парламенту.
Стефанчук також зазначив, що ще є дрібніші питання, які стосуються проведення виборів.
"Але я думаю, коли ми знайдемо відповіді на ці основні п'ять (питань - ІФ-У), Україна може прийняти рішення щодо проведення виборів", - сказав Стефанчук.
Зі свого боку Пекарова Адамова вважає головним у проведенні виборів під час війни гарантію з боку України вільного вибору всім її громадянам.
"Треба дуже добре продумати систему виборів, якщо вони відбуватимуться у визначені терміни. А потім - це питання безпеки... Коли люди прийдуть у приміщення, де відбуватимуться вибори, вони стануть дуже простою ціллю для агресора. Я переконана, знаючи цинізм Росії, що це може статися. Росія вибирає для своїх цілей лікарні, пологові будинки. Вибори - це ще один ризик, коли ситуацію може використати Росія", - сказала спікер Палати депутатів парламенту Чехії.
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