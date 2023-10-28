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Прокуратура Івано-Франківської області намагається через суд забрати у ПриватБанку земельні ділянки в Буковелі
12:26 24.10.2023 |
Яремчанський міський суд Івано-Франківської області в середу, 25 жовтня, розгляне дві справи за позовом обласної прокуратури щодо повернення в державну власність земельних ділянок, які належать ПриватБанку, у Буковелі, повідомляє пресслужба банку.
"Загалом прокуратура Івано-Франківської області має позови до державного банку щодо трьох ділянок у Буковелі. У липні цього року банк відстояв своє право власності на одну з них, здобувши перемогу в суді", - йдеться в повідомленні ПриватБанку, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
Як повідомляється, "25 жовтня 2023 року в Яремчанському міському суді Івано-Франківської області буде розглянуто дві справи за позовом прокуратури області щодо повернення в державну власність земельних ділянок у Буковелі".
"Обласна прокуратура подала позови до Поляницької сільської ради Надвірнянського району, фізичних осіб та ПриватБанку, за участю третіх осіб: ТОВ "Зірка Буковелю" та НБУ, щодо повернення земельних ділянок у с. Поляниця, які належать ПриватБанку, у державну власність в особі Державного агентства лісових ресурсів України", - уточнює пресслужба, додаючи: "тобто..., у рамках цих справ прокуратура Івано-Франківської області оскаржує право власності ПриватБанку на земельні ділянки - всупереч положенням процесуального законодавства".
Як наголошується в повідомленні з посиланням на юристів ПриватБанку, "склалася парадоксальна ситуація, коли представники державної влади, після спливу понад 20 років, намагаються захистити інтереси держави, позбавивши державний банк права власності не лише на землю, а й на майно, що було набуто ним у законний спосіб на підставі відплатного правочину. Ця справа може призвести до втрати права власності банку на об'єкти курортного комплексу "Буковель", що завдасть значних збитків державі в особі державного банку".
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