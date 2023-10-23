Атлантична рада та понад 40 експертів закликають Байдена розпочати процес вступу України до НАТО

Атлантична рада і група з понад 40 експертів, колишніх високопосадовців, ухвалили звернення до президента США Джо Байдена з проханням прискорити процес вступу України до НАТО, повідомила пресслужба Київського безпекового форуму.

"На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного року, мають бути ухвалені рішення, які прискорять вступ України до НАТО", - сказав директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст, слова якого наводить пресслужба Форуму в понеділок.





Таку думку він висловив під час спеціальної події Київського безпекового форуму, де було презентовано це звернення. За словами Гербста, створення цього документа пов'язане з липневим самітом НАТО у Вільнюсі, оскільки багато хто був розчарований його результатами. "Тому ми створили групу експертів, спеціалістів, колишніх високопосадовців, щоб вирішити, що можна зробити, щоб прискорити вступ України до НАТО через Вашингтонський саміт, який відбудеться наступного року", - сказав Гербст.

Як зазначив Гербст, до цієї групи увійшли дуже поважні фахівці, які обіймали високі посади: колишні посли, дипломати, керівники військових структур у Європі.

"Наша підтримка - це не філантропія, а розумна інвестиція і захист американських інтересів... Якби Путін переміг Україну - а цього не буде, доки Америка підтримує Україну - він би напав на Польщу, країни Балтії, і вартість цієї агресії для США і НАТО була б вищою, ніж поточна допомога Україні", - сказав Гербст. "Тому ми потребуємо рішучого кроку до членства України в НАТО, який потрібно зробити на саміті у Вашингтоні", - резюмував він.