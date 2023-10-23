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Кабмін пропонує скасувати заочну і вечірню вищу освіту, – Лісовий
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про реформу вищої освіти в Україні, який передбачає скасування заочної та вечірньої форм отримання освіти, запроваджуючи замість них дистанційну.
Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, у якості перших кроків уряд пропонує ухвалити законопроєкт, що "сприятиме розвитку індивідуальних освітніх траєкторій студентів та вдосконаленню освітнього процесу у вищій освіті".
Документ передбачає наступні зміни:
* У студентів-контрактників з'явиться можливість регулювати строки навчання. Вони зможуть управляти своєю річною навантаженістю у межах 30-80 кредитів ЄКТС на рік, тобто завершити бакалаврську програму за 3, 4, 5 або ж 6 років. Очікується, що це створить більше можливостей для вибору та свободи студентів;
* на бакалаврському освітньому рівні ЗВО зможуть створити міждисциплінарні програми - такі, де в межах однієї галузі вивчаються кілька спеціальностей. Студент вступає на галузь і після проходження двох курсів (або ж 60-120 кредитів ЄКТС) може обрати спеціальність у межах цієї галузі для подальшого навчання;
* замість заочної та вечірньої форм здобуття освіти впроваджується дистанційна, яка не потребує регламентації та відповідає європейській практиці. Студенти, які нині навчаються на заочній та вечірній формах, зможуть завершити своє навчання. А починаючи з 2024 року нові вступники вже обиратимуть або денну, або дистанційну форми здобуття освіти.
"Ми можемо заперечувати це, але справжня цінність вищої освіти в Україні знизилася. Тож відкладати зміни на потім вже просто неможливо. Діяти потрібно зараз, якщо ми хочемо, щоб якісна освіта стала ключем до трансформації країни", - додав Лісовий.
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