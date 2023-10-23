Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Іспанії конфіскували викрадене з України скіфське золото

 

Іспанія конфіскувала викрадені з України старовинні золоті вироби вартістю 60 мільйонів євро після того, як правоохоронці спіймали злодіїв при спробі продати їх у Мадриді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила місцева поліція, інформує Reuters.

За даними правоохоронців, мова йде про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети й сережки, які датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.

Прикраси були виставлені в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках, а в 2016 році їх вивезли контрабандою з України, йдеться в заяві поліції Мадрида.

Як зазначають правоохоронці, на артефакти були підроблені документи, щоб виглядало так, ніби вони належать Українській православній церкві. В поліції не уточнюють, про яку саме церкву йде мова.

У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, було заарештовано трьох громадян Іспанії та двох громадян України, після того, як один з експонатів - золотий пояс з головами баранів - продали на приватному аукціоні в Мадриді.

За повідомленням Нацполіції Іспанії, всі експонати зараз вивчаються в Національному археологічному музеї та в Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що колекція "скіфського золота", яка була виставлена в музеї в Нідерландах у 2014 році, коли РФ окупувала Крим, вже найближчим часом повернеться в Україну.

9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5569
  0,0168
 0,05
EUR
 1
 38,7613
  0,0580
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 15:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5146  0,03 0,08 38,1329  0,01 0,01
EUR 39,8879  0,06 0,14 40,6496  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5550  0,02 0,05 36,5750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес