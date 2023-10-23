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Україна отримала від ЄС дев'ятий транш макрофінансової допомоги - €1,5 мільярда
13:43 23.10.2023 |
Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 мільярда.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
"Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд", - ідеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд.
Він підкреслив, що "це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою".
"Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом €50 млрд. Розраховуємо наступного року отримати з них €18 млрд", - додав Прем'єр-міністр.
Шмигаль висловив вдячність європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.
Як зазначили в Мінфіні, МФД надається на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України. Термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватиме ЄС.
"Європейський Союз є ключовим партнером України. Від початку повномасштабної війни Україна отримала 22,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки від ЄС. Вдячний колегам з ЄС за лідерство у підтримці України та своєчасну фінансову допомогу..." - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.
Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Шмигаль поінформував, що за різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємствам понад 4 млрд євро підтримки.
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