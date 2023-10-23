Україна отримала від ЄС дев'ятий транш макрофінансової допомоги - €1,5 мільярда

Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 мільярда.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд", - ідеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд.

Він підкреслив, що "це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою".

"Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом €50 млрд. Розраховуємо наступного року отримати з них €18 млрд", - додав Прем'єр-міністр.

Шмигаль висловив вдячність європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Як зазначили в Мінфіні, МФД надається на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України. Термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватиме ЄС.

"Європейський Союз є ключовим партнером України. Від початку повномасштабної війни Україна отримала 22,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки від ЄС. Вдячний колегам з ЄС за лідерство у підтримці України та своєчасну фінансову допомогу..." - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Шмигаль поінформував, що за різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємствам понад 4 млрд євро підтримки.