НАЗК попередило про ризик видалення з реєстру корупціонерів понад 10 тисяч осіб

Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков сподівається, що президент не підпише проєкт закону щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.





"На сьогодні на підписі у президента знаходиться законопроєкт (№9586, - ред), який фактично видаляє з відповідного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - зазначив Новіков.

За його словами, в разі підписання президентом і набрання законом чинності понад 10 тисяч осіб, засуджених за кримінальні корупційні злочини, будуть видалені з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Водночас голова НАЗК наголосив, що після видалення з реєстру засуджені раніше особи зможуть брати участь, зокрема, у держзакупівлях. І це, на думку Новікова, є величезним ризиком.

"Ми сподіваємося, що президент цей закон не підпише", - резюмував він.

Як повідомлялося, під час повномасштабної війни Реєстр корупціонерів поповнився на понад 4 тисячі справ.